"Chiediamo sostegno a famiglie e lavoro"

Ugl in piazza a Civitanova, nell’ambito di una mobilitazione nazionale, per ribadire le proposte del sindacato alla luce della prossima legge di bilancio che il Governo si appresta a varare e che il Parlamento dovrà approvare entro fine anno. Erano presenti in piazza XX Settembre l’altro giorno i dirigenti provinciali Aldo Tesei, Roberto Masella, Flavio Carota, l’ex segretario provinciale dei Servizi ambientali Fabiola Polverini in veste di consigliere comunale di Civitanova insieme con il collega di assise Giorgio Pollastrelli, capogruppo della Lega di Civitanova, e la consigliera comunale di Potenza Picena Veronica Fortuna.

"Il 2025 può e deve essere l’anno della svolta definitiva" ha detto Gianluca Marsili, segretario generale Ugl per le provincie di Macerata e Fermo che rileva come "malgrado segnali di ripresa evidenti, persiste la percezione di incertezza in cui si trova l’Italia, incertezza che pesa sull’economia e sulle famiglie. Per questo scendiamo in piazza, per chiedere di dare sostegno alle famiglie e ai settori produttivi, valorizzando gli elementi positivi emersi a partire dal 2022, soprattutto in materia di occupazione e di progressivo recupero del potere d’acquisto degli stipendi".

Dall’Ugl anche la richiesta "di nuova politica dei redditi e la rivalutazione delle pensioni, fermare le stragi sul lavoro e sostenere le famiglie e l’occupazione. Per quanto riguarda il sostegno al potere d’acquisto, chiederemo di inserire nella manovra il taglio del cuneo fiscale, la detassazione di welfare aziendale, premi di produttività ed aumenti contrattuali, incentivi alla partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa, la rivalutazione degli assegni pensionistici". A ottobre il sindacato aprirà un tavolo di confronto con il Governo per discutere della manovra finanziaria e presentare proposte.