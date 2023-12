"Chiedo scusa, ma quanti ipocriti ci sono"

Dopo giorni di attacco politico per la frase scritta sui social, con cui criticava la scelta del Papa di concedere la benedizione alle coppie gay, Pierluca Trucchia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, rompe il silenzio. Innanzitutto, come già fatto in Consiglio Comunale, chiede scusa "a quanti si sono sentiti offesi del post che, nonostante sia stato rimosso dal profilo, è stato pubblicato dai giornali per la solerzia di chi è abituato a controllare e fare screenshot da inviare agli amici". Poi, però, passa al contrattacco tacciando di ipocrisia quanti si sono scagliati contro di lui, citando le parole di padre Alberto Maggi che nel 2021 scriveva “A me questa Chiesa fa paura… si benedicono le case, gli animali, gli oggetti“ e quelle di mons. Bonny, vescovo in rappresentanza della Conferenza episcopale del Belgio, che su matrimonio e famiglia nell’ottobre 2015 scriveva ricordando "che normalmente si fanno benedizioni di animali, automobili, edifici, rosari e medaglie e negarla alle coppie gay "mostra poco rispetto". "Non volevo replicare - scrive Trucchia - ma è purtroppo evidente che, in vista delle prossime elezioni amministrative nella "città della poesia", ogni pretesto è buono per attaccare un consigliere di minoranza ed il partito che rappresenta, tralasciando l’ignobile scritta che non troppo anonimi teppistelli (per i quali ho sporto denuncia contro ignoti) ha realizzato nella vetrina dell’ex cinema Sabbatini utilizzando due termini che mai sono appartenuti al mio linguaggio". Nella sua nota ringrazia "i tanti cittadini recanatesi e non che hanno voluto comunicarmi la loro solidarietà" e il capogruppo Simonacci per le parole spese a sua difesa e invita la maggioranza "in particolare il capogruppo di ’Recanati Insieme’ a spendersi per governare bene la città soprattutto in questi ultimi giorni con la deludente carenza dei servizi sociali in considerazione degli ultimi fatti avvenuti (persone lasciate sole nelle loro difficoltà)".

