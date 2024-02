Chiedono soldi al telefono, ma in tre non abboccano

Alcuni tentativi di truffa sarebbero stati messi in atto per telefono da sedicenti carabinieri che avrebbero contattato, durante la giornata di ieri e in diversi momenti, tre persone residenti a Cingoli. Verosimilmente identiche le telefonate: "Suo nipote, che si sta trovando in una situazione difficile, avrebbe bisogno di denaro per far fronte a quanto gli è accaduto. Essendo sprovvisto di contante, avrebbe bisogno del suo aiuto, di denaro che da noi gli verrebbe recapitato". I contattati avrebbero fatto parlare chi si è spacciato per appartenente all’Arma quindi, conclusa la conversazione, si sarebbero resi conto che la richiesta aveva tutte le caratteristiche di quei frequenti raggiri effettuati in questo periodo, di cui le cronache hanno dato resoconti. E allora nessuno dei tre ha abboccato. Anzi, le circostanze sono state segnalate ai carabinieri che comunque non hanno ricevuto denunce. Va sempre tenuto presente, in questi casi, che mai e nel modo più assoluto i carabinieri, e comunque gli agenti delle forze dell’ordine, telefonano per chiedere denaro. Anzi, quando avviene che si ricevono tali proposte per telefono, rendendosi conto che ricorre l’ipotesi dell’imbroglio, è quanto mai opportuno rivolgersi subito proprio alle forze dell’ordine

g. cen.