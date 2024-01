Chiesa dei Cappuccini. Un altro finanziamento

Qualcosa si muove per il recupero della chiesa dei Cappuccini, chiusa dal sisma del 2016. L’Ufficio ricostruzione, infatti, ha stanziato un contributo di 438mila euro che sarà messo a disposizione dell’Ente religioso provincia picena dei Frati Minori Cappuccini, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di miglioramento sismico e restauro dell’edificio di culto, che si vanno ad aggiungere ai 730mila euro già precedentemente stanziati per rispondere all’aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione, così come previsto dall’ordinanza 126 del 2022 del commissario Guido Castelli.

Un ulteriore contributo di 275mila euro, invece, è stato destinato dall’Ufficio Ricostruzione all’Abbazia di San Firmano, a Montelupone. Le risorse per quest’ultimo intervento saranno messe a disposizione della Diocesi di Macerata, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento. L’Abbazia, edificata circa mille anni fa in stile romanico-bizantino, conserva tuttora la sua struttura originaria ed è dedicata a San Firmano, nato nel 951 (probabilmente a Fermo), che abbracciò la regola benedettina.

Complessivamente, quindi, l’Usr ha messo a disposizione ulteriori 700mila euro per le chiese del Maceratese. "Prosegue senza sosta l’attività della struttura commissariale per il restauro e recupero degli edifici di culto che, in parte, richiede interventi volti a dare soluzione rispetto all’aumento del costo dei materiali - spiega il commissario Castelli -. Si tratta di una criticità che si è venuta a determinare mentre era già in corso la ricostruzione e alla quale stiamo ovviando con la maggiore tempestività ed efficacia possibile. i risultati che stiamo conseguendo sono il frutto del lavoro e della collaborazione costante con il presidente Francesco Acquaroli e con l’Ufficio speciale per la ricostruzione. Mano a mano che prosegue il cambio di passo che stiamo imprimendo nell’Appennino centrale, accanto alle attività per la ricostruzione pubblica e privata diamo la necessaria attenzione anche agli interventi in favore degli edifici di culto, luoghi che non sono soltanto di preghiera ma anche di incontro e socialità per le comunità dei nostri borghi".