Chiesa di San Domenico, dopo sette anni i lavori

di Asterio Tubaldi

Era l’ottobre del 2016 quando due violente scosse di terremoto hanno indotto la Curia Vescovile a chiudere al culto la chiesa di San Domenico, posta in Piazza Leopardi. Con grande curiosità ed interesse da parte dei recanatesi l’altra mattina si è assistito, invece, per la prima volta, dopo sette anni, all’apertura del portale d’ingresso della chiesa e si sono visti operai intenti a trasportare materiale edilizio al suo interno. Sarebbe, infatti, finalmente in programma da parte della Curia l’avvio dei lavori per mettere mano al recupero delle parti lesionate e poter così riaprire presto l’edificio al culto. Questo avverrà grazie ai fondi della Conferenza episcopale italiana. Come si ricorderà, la chiesa nel 2015, dopo diversi mesi di lavori, che hanno interessato in particolare la copertura, il rifacimento delle vetrate e la tinteggiatura della navata, riapriva ai fedeli con un concerto. Ma, appena un anno dopo, a causa del terremoto, la chiesa, in seguito al sopralluogo dei tecnici della Curia, venne chiusa di nuovo e la celebrazione delle funzioni religiose trasferita nelle chiese di Sant’Anna e di Sant’Agostino. A preoccupare era stato il distacco di una porzione della colonna del portale di Giuliano da Majano, già precedentemente stuccata, e le lesioni sulle volte delle quattro colonne ai lati dell’altare. Malgrado le criticità non apparissero così rilevanti e serie, la chiesa, però, è rimasta chiusa per tutto questo tempo. I movimenti in atto lasciano ora ben sperare che in tempi brevi possa entrare in funzione il cantiere per il recupero strutturale dell’edificio con il conseguente consolidamento antisismico. In città ci sono altre due chiese che non se la passano proprio bene, già chiuse prima delle scosse, e con i danni accentuati dopo il terremoto del 2016: si tratta di Santa Maria in Varano al cimitero, e di quella di San Leopardo, anch’essa ospitante alcuni rappresentanti della nobile famiglia del Poeta in una cripta privata. La cattedrale di San Flaviano, infine, rimane utilizzata solo nella sua navata centrale mentre restano transennate le navate laterali.