Chiesa di San Francesco, affidati gli incarichi tecnici

Passi avanti verso il ripristino funzionale della chiesa di San Francesco, situata in piazza Filippo Corridoni. L’immobile comunale, adibito ad attività culturali era stato chiuso nel 2016 a seguito degli eventi sismici di agosto, dopodiché erano stati svolti dei lavori per il restauro della torre campanaria, ultimati nel mese di luglio dello scorso anno. Il progetto di riqualificazione mirato alla riapertura era stato ammesso a finanziamento e inserito nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022 con la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef riferita all’anno 2020. La cifra ottenuta ammontava a 630.000 euro, destinati a delle opere che riguardavo l’interno della struttura, tra cui la sistemazione degli stucchi, arcate e murature che avevano subito dei danni dopo il terremoto. In quest’ottica sono stati affidati degli incarichi tecnici a dei professionisti per procedere verso il recupero dell’edificio: uno di questi si concentrerà sull’esecuzione di saggi stratigrafici e stesura di un progetto di restauro degli apparati decorativi, poi due architetti si occuperanno della predisposizione del progetto definitivo strutturale ed architettonico, nonché della direzione operativa dei lavori, stesura della contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.