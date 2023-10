Chiesa di Santa Maria delle Grazie: via al cantiere

Al via il cantiere di ricostruzione post sisma della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ieri mattina il vescovo Nazzareno Marconi si è recato sul posto, a Piane di Treia, per presiedere il rito di benedizione del cantiere, ed ha esortato tutti i fedeli a pregare per il buon esito dei lavori. Hanno partecipato alla cerimonia il responsabile tecnico della procedura (RTP), il parroco Don Giuseppe Verdenelli con i suoi collaboratori pastorali e una rappresentanza dei parrocchiani. I lavori, per un importo di 483.450 euro, consisteranno nella riparazione dei danni causati dal terremoto del 2016 e, parzialmente, nel restauro degli interni. Il progetto è stato curato dall’architetto Michele Schiavoni in collaborazione con l’ingegnere Francesco Losego, col coordinamento dell’Ufficio sisma della Diocesi di Macerata. Ad aggiudicarsi le opere (termineranno entro novembre 2024) la Celi Costruzioni srl. L’intervento è stato finanziato tramite l’ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione. Con la stessa finanziato anche il restauro della chiesa della Santissima Annunziata, la cattedrale (un milione e 870.549 euro), Madonna del Ponte, San Girolamo, San Lorenzo, Santa Lucia, Santa Maria in Paterno, Santa Maria in Selva, Sant’Ubaldo, il Santuario del Santissimo Crocifisso e la chiesa di Santa Chiara.

Gaia Gennaretti