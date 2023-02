"Chiesa di Sant’Agostino, nuovi riscaldamenti"

di Antonio Tubaldi

Corre contro il tempo l’amministrazione comunale per riuscire, entro la prossima estate, ad affidare i lavori relativi ai contributi ottenuti dai fondi del Pnrr. Per questo, a meno di un mese dall’approvazione del bilancio, già in Consiglio è arrivata la prima variazione con cui prendere atto in entrata e in uscita dei finanziamenti ottenuti e permettere agli uffici di avviare le necessarie procedure. Grazie al Pnrr "Recanati – sottolinea il sindaco Antonio Bravi – metterà mano a tanti progetti". Troveranno finalmente una risposta anche le lamentele dei parrocchiani e dello stesso don Roberto Zorzolo sul mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento della chiesa di Sant’Agostino, di proprietà comunale. Tutti ricordano il richiamo del parroco, fatto pubblicamente all’amministrazione comunale durante la funzione del venerdì santo della Pasqua dell’anno scorso, insieme a quello per la chiusura della chiesa di San Vito che, almeno, si spera possa essere liberata dal cantiere per il prossimo aprile. "Con il contributo di 130mila euro, che arriva dal ministero per interventi di efficientamento energetico sul patrimonio comunale, realizzeremo quest’anno – promette Bravi – il nuovo impianto di riscaldamento della chiesa di Sant’Agostino, richiestissimo da tante persone, mentre il prossimo anno lo destineremo per realizzare l’impianto fotovoltaico al palazzetto dello sport che ci permetterebbe di risparmiare sugli importanti consumi energetici. Inizialmente, viste le infiltrazioni di umidità nel passato, avevamo realizzato solo la copertura (130mila euro di spesa) predisponendola anche per sostenere l’impianto fotovoltaico che sarà fatto il prossimo anno". Il Pnrr finanzierà, con 733mila euro, anche la sostituzione degli infissi nelle scuole primarie di Castelnuovo e Le Grazie, nella media Patrizi e in quella dell’infanzia di Montefiore. S’interverrà anche a palazzo Venieri per il liceo classico: "È vero – continua a spiegare il sindaco –, che si tratta di una scuola superiore e la sua manutenzione sarebbe di competenza della Provincia. Abbiamo concordato che con questo anno scolastico si perfezionerà il passaggio e nel frattempo provvediamo noi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie le cui spese ci saranno successivamente, e in modo forfettario, rimborsate dalla Provincia". Non manca neanche l’impegno per i progetti digitali: per la piattaforma per la notifica di multe e tributi ci sono a disposizione 60mila euro, mentre 30mila saranno impegnati per il nuovo servizio Pago Pa. "Nei prossimi mesi saranno avviate molte gare d’appalto e questo naturalmente mette sotto pressioni sia l’ufficio tecnico, che deve coordinare i progetti, sia l’ufficio gare per l’enorme quantità di attività", conclude Bravi.