Chiesa di Sant’Agostino Recanati: lavori per 115mila euro

Non ci sarà più un inverno freddo all’interno della chiesa di Sant’Agostino, uno dei pochi edifici religiosi rimasti aperti al centro storico di Recanati. Infatti il dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale ha assegnato in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto di riscaldamento della chiesa alla ditta "Elle srl" per un importo lordo di 115mila euro. Si è provveduto anche a costituire l’Ufficio di direzione dei lavori composto dall’ingegnere Aldo Tuzio e dall’architetto Michele Schiavoni, tecnici che hanno provveduto anche a predisporre la progettazione esecutiva delle opere edili e degli impianti necessari. Come si ricorderà il progetto è stato finanziato per 130mila euro dal ministero dell’Interno.