Chiesa gremita per accogliere le reliquie di San Giovanni Paolo II

La comunità di Porto Recanati ha gremito domenica a la chiesa del Preziosissimo Sangue per accogliere le reliquie di San Giovanni Paolo II. Una teca, con all’interno un’ampolla contenente il sangue del santo, è stata posta sotto l’altare di Maria Ausiliatrice. A presiedere la celebrazione è stato padre Bruno Silvestrini, portorecanatese doc, che da molti anni svolge servizio in Vaticano con il prestigioso ruolo di custode del Sacrario apostolico. Nel corso della sua omelia, il sacerdote ha raccontato diversi aneddoti sui suoi incontri con il Papa. Alla cerimonia erano presenti le autorità civili e militari, tra cui il comandante della locale caserma dei carabinieri Vito De Giorgi e il sindaco Andrea Michelini. Nel suo saluto, il primo cittadino ha sottolineato il legame antico e profondo tra la comunità portorecanatese e l’oratorio, luogo cardine della crescita di intere generazioni di giovani, e ha poi riannodato i numerosi ricordi che uniscono Porto Recanati a papa Wojtyla. Tra questi, la venuta dell’allora pontefice a Montorso nel 1995 con i giovani d’Europa, che colorarono e animarono le vie della cittadina rivierasca, e poi quella del 2004 con i ragazzi dell’Azione cattolica. Porto Recanati, inoltre, è stata tra i primi Comuni italiani a intitolare una piazza a Papa Giovanni Paolo II, un anno dopo la sua morte avvenuta il due aprile del 2005. Infine, il sindaco ha ringraziato padre Bruno Silvestrini per il regalo che ha fatto alla città.