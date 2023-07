Chiesa gremita per l’ultimo saluto a Mercuri, ucciso da una malattia

Il casco che indossava per correre sulla sua adorata moto appoggiato sul feretro, davanti all’altare della chiesa di San Carlo Borromeo. Straziante cerimonia funebre quella dell’addio a Omar Mercuri, che si è spento a soli 46 anni per una malattia incurabile. Ha lasciato due figli, Elena e Matteo, il babbo Gianfranco e la sorella Mara, entrati in chiesa abbracciati, sorreggendosi l’uno con l’altra per non crollare. Non c’era la mamma Ombretta, ricoverata in ospedale. Dolore su dolore in una giornata di lutto per tutta la comunità di Fontespina, che si è stretta intorno alla famiglia Mercuri e che ha gremito gli spazi del San Carlo Borromeo, troppo piccoli per contenere tutti quello che hanno voluto partecipare, ieri mattina, alla cerimonia funebre per un ultimo saluto; tanti conoscenti e anche amici di infanzia di Omar, con lui cresciuti a scuola o tra le strade del quartiere. Nell’omelia don Sergio Criscione, per confortare i familiari e aiutarli a superare la disperazione per la perdita del poro caro, ha scelto la parabola del Vangelo che racconta la resurrezione di Lazzaro e poi ha fatto richiamo perfino alla saga del Signore degli Anelli dello scrittore Tolkien.

Terminata la funzione, nel piazzale del sagrato, all’uscita del feretro picchetto d’onore dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, di cui Gianfranco Mercuri, fa parte da anni, e presenti anche una rappresentanza di carabinieri della Compagnia di Civitanova e di volontari della Protezione civile. La salma è stata tumulata nel cimitero di Civitanova Alta.

l. c.