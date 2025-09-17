Chiesa gremita saluta don Ignazio. Don Fabrizio è il nuovo parroco

Una comunità unita dalla fede ha riempito la chiesa di San Donato a Montefano per salutare don Iagnesh Konganawor, conosciuto e amato da tutti come don Ignazio, al termine dei suoi dieci anni di ministero nell’Unità Pastorale 15 della diocesi di Macerata, che comprende le parrocchie di Montefano, Montefiore e Bagnolo. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi che ha anche presentato alla comunità il nuovo parroco e coordinatore dell’Unità Pastorale, don Fabrizio Perini. A testimonianza del forte legame con la comunità, circa cinquecento fedeli hanno preso parte alla messa, trasformando l’addio a don Ignazio in un momento carico di emozione e gratitudine. Numerosi i segni di stima e riconoscenza da parte della cittadinanza, che ha voluto ringraziarlo per l’impegno costante e la vicinanza dimostrata in questi anni. Come annunciato dal vescovo Marconi, don Ignazio intraprenderà da ottobre un nuovo cammino pastorale nelle parrocchie di Pollenza, Casette Verdini e Sforzacosta. Ad accompagnare il nuovo parroco, don Fabrizio è stato Filippo Saltamartini, vicepresidente della Regione. Al termine della messa, il sindaco Barbieri ha espresso parole di affetto per don Ignazio (nella foto).