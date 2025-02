Chiesa restaurata dopo nove anni. Cappuccini, lavori terminati. Riapre la domenica delle Palme

Sono quasi terminati i lavori di recupero post sisma nella chiesa del Santissimo Sacramento-Frati Minori Cappuccini di Macerata. Il Guardiano, fra Gianni Pioli, di ritorno lunedì dall’Etiopia, racconta gli anni dei lavori, fino alla riapertura della chiesa che sarà a breve.

Fra Gianni Pioli, quando si riapriranno le porte?

"Stiamo pensando di poter riaprire le porte della chiesa il 12 aprile, perché crediamo che per tale data possa essere usufruibile nelle sue funzioni essenziali. Questo ci permetterà di poter celebrare di nuovo la festa della domenica delle Palme, che cadrà il 13 aprile, e tutti i solenni riti del Triduo pasquale nella chiesa restaurata e riofferta alla comunità cristiana".

Come festeggerete questa giornata così importante?

"Si sta organizzando proprio ora l’evento, insieme con il Consiglio pastorale. Sono stati creati dei gruppi che organizzeranno i vari aspetti. Certamente il vescovo Nazzareno Marconi presiederà l’evento con la celebrazione eucaristica della domenica delle Palme, partendo processionalmente dal teatrino - che perderà la sua funzione di chiesa avuta in questi ultimi anni - come è previsto dalla liturgia dell’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, fino alla chiesa restaurata. Qui verrà spiegato il lavoro fatto e verrà illustrata la nuova configurazione del presbiterio con i vari elementi rinnovati come la presidenza, l’ambone e l’altare".

Ad oggi a che punto sono i lavori?

"Nella chiesa sono quasi alla conclusione per quanto riguarda i lavori murari e siamo a buon punto per quanto riguarda l’arredamento liturgico, il riposizionamento dei vari quadri, l’impianto luce, l’impianto amplificazione e altro".

Può ricordare quali sono stati i passaggi salienti dal 2016 a oggi?

"Con il terremoto del 2016 la chiesa è stata dichiarata inagibile. Fino al 2023 tutto è rimasto restato inalterato. Nell’estate del 2023 tutti i banchi, l’organo e quanto era in chiesa è stato spostato per poter iniziare i lavori di consolidamento della struttura che sono partiti a novembre 2023 ed ora eccoci in dirittura d’arrivo".

In questi anni dove avete celebrato la messa? E le celebrazioni solenni?

"Le celebrazioni liturgiche sono state fatte in quello che era il teatrino della parrocchia. Solo le celebrazioni più importanti quali comunioni, cresime, Natale e Pasqua sono avvenute nell’aula sinodale San Giuliano, che è di fronte alla nostra chiesa".

E invece le attività ricreative e formative?

"Si sono svolte in alcune aule della parrocchia che erano agibili e in alcune strutture del convento, come per esempio il refettorio che spesso è stato utilizzato per incontri formativi".

Quante persone conta la sua comunità?

"Circa 3.500 persone, ma coloro che frequentano regolarmente le celebrazioni la domenica e le altre feste sono molti di meno purtroppo e certamente la situazione di precarietà in cui è vissuta la comunità in questi ultimi anni ha inciso sulla minore frequenza. Speriamo - conclude il responsabile della fraternità - che l’apertura della chiesa porti ad un incremento della presenza dei fedeli e di celebrazioni sacramentali".