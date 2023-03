Chiesa San Vito, il cantiere sarà ridotto per Pasqua

La chiesa di San Vito, chiusa dal 2020, forse sarà riaperta per il breve periodo pasquale. Il parroco don Roberto Zorzolo, però, è come San Tommaso e se non vede non ci crede anche perché di promesse ne sono state fatte tante, ma molte poi disattese. La chiesa, secondo il programma dei lavori, sarebbe stata restituita ai fedeli nel 2021, ma per contrattempi vari, fra cui l’aumento dei prezzi dei materiali difficili da reperire, le difficoltà nell’approvvigionamento del legno e dell’acciaio e la presenza di antichi manufatti che, durante i lavori, sono venuti alla luce, lo sgombero del cantiere venne posticipato alla Pasqua dello scorso anno. In realtà neanche questa data è stata rispettata tanto che don Roberto, persa la pazienza, durante la funzione del venerdì santo nella chiesa di sant’Agostino, gremita di fedeli e con gli amministratori in prima fila, rivolse il suo sguardo poco amichevole verso il sindaco Bravi e il suo vice Mirco Scorcelli ricordando loro che "per essere dei buoni cristiani bisogna mantenere le promesse". Il cantiere purtroppo, però, è ancora lì oggi ad ingabbiare sia la scuola di San Vito che l’attigua chiesa che ospita, durante la settimana pasquale, da vecchissima tradizione, i riti religiosi. Per non correre il rischio che anche quest’anno don Roberto potesse rincarare la dose, sentendosi preso ancora una volta in giro per le promesse non mantenute, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Fiordomo durante l’ultima seduta di consiglio comunale ha assicurato che "siamo già da tempo in contatto con la Confraternita, il parroco e la ditta per delimitare, a fine mese, in modo diverso il cantiere con un suo arretramento di qualche metro in modo da lasciare libero parte del piazzale e tutto l’ingresso della chiesa con la maestosa facciata del Vanvitelli". Bisogna ricordare che l’intervento previsto ammonta a 2 milioni e mezzo di euro finanziato con i fondi residui del terremoto di Colfiorito del 1997. Da Palazzo, inoltre, si assicura altresì che si va verso la chiusura del cantiere entro l’estate per iniziare regolarmente il nuovo anno scolastico. Nel frattempo, in tutti questi mesi gli studenti delle medie sono stati trasferiti a Squartabue, in una struttura privata adeguata alle esigenze scolastiche, e per i piccoli della materna si sono aperte le stanze del Salone del Popolo, in pieno centro storico. Tutto questo, naturalmente, non a costo zero per l’amministrazione che si è sobbarcata la spesa sia per l’affitto del capannone (circa 4.000 euro mensili) sia quella dei trasporti che sono gratuiti per le famiglie.

ast. t.