Chiesa Santa Maria Assunta a Visso: contributo di 400mila euro

La chiesa di Santa Maria Assunta di Fematre, frazione di Visso, un gioiello di circa 1000 anni, verrà riparata con un importante contributo. Con il decreto del commissario straordinario alla ricostruzione del 5 settembre scorso, è stato concesso all’Arcidiocesi di Camerino-San Severino, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, un contributo di 400.000 euro. "Un altro importante passo avanti per il nostro Comune – commenta il sindaco Gian-Luigi Spiganti Maurizi –. Un onore per la città, nello specifico per la frazione di Fematre, aver ottenuto questo finanziamento. Ringraziamo l’arcivescovo Francesco Massara per l’attenzione sempre dimostrata al nostro territorio. È stata tenuto fortemente vivo l’impegno sulla conservazione e il mantenimento del valore storico, artistico e culturale che contraddistingue i 120 chilometri quadrati del nostro Comune. A breve saranno confermati altri progetti di ristrutturazione edilizia sia civile che religiosa. Stiamo andando avanti spediti con le opere di demolizione e ricostruzione. I nostri uffici sono impegnati a definire pratiche e progetti, sebbene la mole di lavoro sia elevata. Ma stiamo procedendo decisi e come amministrazione ci impegneremo ogni giorno di più per la rinascita della ’perla dei Sibillini’".