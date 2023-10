Chiesa tra degrado e sporcizia. San Vito, esposto in Regione

Il Palazzo è sordo alle sollecitazioni del consigliere Benito Mariani della Lega di Recanati sulla situazione di degrado e di rischio igienico-sanitario della chiesa San Vito che confina con l’omonima scuola riaperta venti giorni fa dopo tre anni di lavori.

Per questo è partito un esposto, firmato dallo stesso consigliere, all’assessorato alla Tutela della Salute della Regione Marche e al Servizio Igiene dell’Ast di Macerata che ha immediatamente effettuato un sopralluogo nella struttura disponendo, al suo termine, la bonifica e la derattizzazione dei locali.

"Ci auguriamo – afferma Mariani – che l’Amministrazione intervenga tempestivamente anche per riparare le brecce presenti sul tetto della chiesa da cui, oltre che gli animali, entra anche l’acqua piovana che sta danneggiando le pareti e parti delle volte della chiesa". L’allarme per Mariani è tanto più giustificato perché la scuola San Vito sorge nell’ala esterna del complesso storico della chiesa, che si apre sul giardino dell’antico orto dei Gesuiti. La chiesa patronale di San Vito è di proprietà comunale e solo una parete divide le scuole dall’edificio religioso avendo appunto tetti e pareti contigue.

"Da qualche anno – prosegue il consigliere – la chiesa presenta delle brecce sul tetto, finestre con vetri rotti nei piani soprastanti la parte adibita al culto (seppur solo in alcuni momenti dell’anno come la festa del patrono, San Vito appunto, e i riti del venerdì Santo), da cui entrano piccioni, ratti ed altri animali che trovano un rifugio e riparo sicuro anche per riprodursi in tutta tranquillità. In diverse occasioni ho segnalato la questione in consiglio comunale, ma senza riscontro".

Il rischio di venire a contatto con questi animali e i loro escrementi non c’è solo per chi frequenta la chiesa perché è possibile "che questi ratti entrino addirittura all’interno dei locali della scuola, compresi quelli della mensa, o dove vengono riposti o conservati eventualmente gli alimenti", conclude Mariani.