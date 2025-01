Chiesanuova, arriva l’Atletico Mariner: "La ripresa è sempre un’incognita"

La ripresa del campionato dopo la pausa per le festività è sempre una incognita e per il Chiesanuova stavolta forse pure di più. Non tanto perché i biancorossi potrebbero accusare il contraccolpo della finale di Coppa, quanto perché alle 14.30 nel primo incontro del girone di ritorno ospitano un indecifrabile o quasi Atletico Mariner. I neopromossi ascolani infatti hanno cambiato pelle sul mercato completando parecchie operazioni tra uscite ed entrate, nelle ultime ore ingaggiando i difensori Marucci, 2003 ex Fermana e il giramondo (Inghilterra, Portogallo e Belgio) Kiwabo, francese classe 1994. Insomma il team di Puddu, subentrato a Fusco a fine ottobre, è tutto da scoprire. Di sicuro arriva in casa della terza forza da penultimo in classifica con 9 punti, un rendimento esterno migliore che interno (otto punti fuori) e prima della sosta ha messo fine a quattro ko di fila sbancando Fabriano. Il Chiesanuova proverà a bissare lo 0-1 d’andata a firma Pasqui (nella foto) – blitz sofferto, tre legni per i locali – per iniziare bene il nuovo anno e raggiungere Montecchio al secondo posto a 32 punti, i pesaresi infatti hanno anticipato contro Fano. Da verificare per mister Mobili le condizioni di Carnevali e Sbarbati. "A distanza di mesi e dopo i tanti cambiamenti fatti dai rivali – afferma Mobili – non possiamo prendere troppi spunti dalla gara di andata. La ripresa dopo le vacanze natalizie è sempre un punto interrogativo, forse saremo pesanti nel primo tempo. Importante sarà non pensare solo ad attaccare ma anche difendersi bene". Comunque la pausa serviva dopo tante partite... "Sì effettivamente avevamo bisogno di tirare il fiato". Ha dovuto lavorare sulla testa dei suoi giocatori? "No perché fortunatamente la sconfitta di coppa è stata assorbita bene".