Chiesanuova capolista e imbattuto. Bonvecchi: "Un percorso favoloso"

Più continua la stagione del Chiesanuova e più scarseggiano gli aggettivi con i quali elogiare l’incredibile rendimento dei biancorossi. Il gruppo di Mobili vivrà un’altra settimana da imbattuto, nonché capolista dell’Eccellenza assieme al K-Sport Montecchio (22 punti, +1 sulla Maceratese e +4 sull’Urbania), questa dopo aver messo al tappeto l’Osimana. Una rivale di rango, con grandi nomi in attacco come Alessandroni e Minnozzi, ma che è stata stritolata in poco più di mezzora. Dopo essersi sbloccato la settimana prima, lo "squalo" Sbarbati ha proseguito di doppietta domenica... Forse è vero come ha detto il tecnico ospite Labriola che i suoi non sono ancora da vetta (si presentavano a -3), forse è vero che i padroni di casa sono stati spietati e cinici, ma i numeri non mentono mai e parlano di un Chiesanuova mostruoso. Dieci gare in campionato senza perdere, altre 5 in Coppa Italia, miglior difesa con sole 4 reti incassate e un attacco che sta tornando a colpire a raffica come un anno fa, già adesso a quota 15 gol il quarto più prolifico. Il presidente Luciano Bonvecchi si gode il momento magico: "Non avrei mai immaginato o sognato di chiudere il primo tempo avanti 3-0, tanto più vista la forza dell’Osimana che era staccata 3 lunghezze da noi. Al di là dei singoli, tutta la squadra gioca con una carica e un’attenzione stupendi. Il nostro percorso continua ad essere favoloso. Arriviamo al ritorno di Coppa con il Monturano nel modo migliore e galvanizzati, speriamo di centrare la finale e chissà che non ritroveremo l’Osimana". Domani infatti alle 14.30 il Chiesanuova scenderà nuovamente in campo, in trasferta a Monte Urano, per conquistare per la prima volta nella sua storia la finale di Coppa Italia di Eccellenza. Contro i fermani (che curiosamente saranno avversari pure domenica per il campionato, ma al "Sandro Ultimi"), si riparte dopo il successo 2-0 dell’andata.