Chiesanuova con la miglior difesa: "Col Mariner prestazione solida"

"Dobbiamo ritrovare solidità difensiva, poi davanti qualcuno la butta dentro", avevano detto diversi giocatori del Chiesanuova durante la pausa ed effettivamente domenica è andata proprio così col Mariner. Senza Sbarbati che aveva deciso di doppietta l’ultima di andata col Fano, è stato il "sostituto" Persiani a regalare la vittoria guardacaso 1-0. Nei 95’ il team di Mobili è tornato granitico come nello stile delle sue squadre ed ha ribadito lo status di miglior difesa del torneo con 8 gol incassati in 16 incontri. Una vittoria meritata e, nonostante la differenza di punti tra i padroni di casa terzi e gli ascolani penultimi, non era nemmeno così scontata perché il Chiesanuova poteva essere arrugginito dopo la pausa e perché inoltre poteva accusare la sconfitta della finale di coppa. "Il Mariner per quanto visto non merita la miseria dei 9 punti che ha – afferma Persiani, tecnica punta del 2002 – però il nostro successo è meritato. Anche se non siamo stati perfetti nella costruzione e non era facile essere belli alla ripresa, abbiamo ancora una volta sfoderato una gara solida, intensa e di altissima concentrazione".

Nel giro di pochi secondi prima si è visto negare il gol da una gran risposta, poi ha battuto il baby Amato... "Non lo conoscevo e mi ha fatto una ottima impressione. Sul gol era una palla facile facile da insaccare, si vede che era destino".

Sbarbati reduce dalla bronchite, ma che problema c’è se hai Persiani... "Lorenzo mi aiuta tanto, siamo legati. Sogno di giocarci sempre insieme e magari segnare tutti e due".

