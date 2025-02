Chiesanuova e il big match: "Dovremo correre di più"

Il Tolentino si è mostrato vicino e sensibile aderendo all’iniziativa pro Anffas Sibillini, ma per il Chiesanuova oggi l’obiettivo è tenere i cremisi più lontano possibile. Alle 15 al "Sandro Ultimi" va in scena la partita più importante punti alla mano della 20ª di Eccellenza, duello tra i biancorossi di casa terzi con 39 punti, a 2 dal K-Sport e a 3 dalla Maceratese, e gli ospiti quarti con 32 punti. Per l’ex Mobili un impegno arduo, con il desiderio di ricominciare a correre dopo il sofferto 1-1 maturato a Villa San Filippo contro la Sangiustese VP che ha stoppato 4 successi di fila. "Siamo consci che il Tolentino è un team di valore – afferma Mobili – quindi ci fa comodo se resta lontano. E inoltre se vogliamo sognare il primo posto fino alla fine non possiamo rallentare vista la velocità di chi è davanti. Siamo reduci da un punto preso a fatica, dovremo fare molto meglio anche se è positivo il fatto che ci abbiamo provato fino all’ultimo".

All’andata blitz 0-2 con doppietta di Mongiello, ma i cremisi sono molto più pericolosi in trasferta, solo la Maceratese ha vinto di più... "Vero e comunque ricordo che all’andata avevamo sofferto prima di sbloccarla. Ora loro sono più completi dopo settimane di infortuni. Dovremo essere bravi a sbagliare poco altrimenti hanno tante armi per punirti".

Che strategia tattica ha in mente? "Per noi è imperativo tenere i ritmi alti, dobbiamo correre più degli avversari".

In difesa torna Monaco ma è squalificato Tempestilli. Carnevali ha recuperato? "Filippo ha ripreso a correre ma non credo lo porterò in panchina. Come ho ripetuto altre volte le assenze non sono un problema anche perché ho a disposizione giocatori duttili come avevo chiesto". Durante l’intervallo le due società doneranno all’Anffas Sibillini quanto raccolto in questi giorni tramite la beneficenza di giocatori, dirigenti, staff e le reciproche tifoserie.