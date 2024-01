Chiesanuova, è una rimonta che vale oro. La Sangiustese si arrende alla capolista

sangiustese

2

chiesanuova

3

SANGIUSTESE (4-3-3): Monti; Pigini (22’ st Marini), Sabatini, Vieira, Tombolini; Trillini (22’ st Lattanzi), Omiccioli (32’ st Del Brutto), Sfasciabasti; Monachesi (47’ st Proesmans), Handzic, Tulli (22’ st Palmieri). A disp.: Cingolani, Calcabrini, Del Gobbo, Morresi. All. Giandomenico.

CHIESANUOVA (4-2-3-1): Fatone; Corvaro, Dutto, Canavessio, Iommi; Tanoni (41’ st Bonifazi), Badiali (18’ st Morettini); Pasqui Andrea (37’ st Carnevali Filippo), Crescenzi, Mongiello (43’ st Trabelsi); Sbarbati A disp.: Carnevali Gioele, Defendi, Pasqui Lorenzo, Bruffa. All. Mobili.

Arbitro: Animento di Macerata.

Reti: 17’ pt Sbarbati, 19’ pt e 8’ st Handzic, 15’ st Mongiello, 26’ st Morettini.

Note: espulso al 15’ st mister Giandomenico per proteste. Ammoniti: Trillini, mister Mobili, Omiccioli, Dutto, Marini. Corner 2-6. Recupero 2’+5’. Spettatori 300 circa.

La Sangiustese schiuma rabbia e il Chiesanuova sprizza di gioia. La capolista, sempre più certezza del campionato, rafforza il proprio primato imponendosi in rimonta al cospetto di una Sangiustese inferocita per la direzione arbitrale. I calzaturieri lamentano infatti due errate valutazioni della terna sulle reti di Mongiello (evidente fallo su Sabatini non ravvisato a centrocampo sullo sviluppo dell’azione) e Morettini (posizione molto dubbia sul tap-in). Nonostante l’ennesima sconfitta la Sangiustese ha dimostrato di avere le carte in regola per provare a raddrizzare la classifica, ma urge un’immediata sterzata per non allargare ulteriormente il distacco per disputare i play-out (finisse oggi il campionato sarebbe retrocessione diretta): quindi blindare la difesa (la peggiore delle 16), coltello tra i denti ed occhi della tigre. Novità per i rossoblu al centro della difesa: arrivato in extremis il transfer del brasiliano classe 2001 Matheus Vieira ex Cruzeiro e Moto Club. Per il paulista subito esame probante, Lorenzo Sbarbati, affrontato in maniera diligente. La punta biancorossa, sempre pericolosa in tutto il fronte d’attacco, ha creato molti più grattacapi a Pigini e Sabatini come in occasione dell’1-0 nato da uno sfondamento sulla sinistra. All’acuto di Sbarbati ha risposto immediatamente Handzic che gonfia la rete dopo un paio di tentativi ribattuti di Sfasciabasti e Tulli. Il panzer bosniaco firma la propria doppietta personale incornando in rete sugli sviluppi di una punizione. La Sangiustese sembra sulla strada giusta, ma il Chiesanuova sfrutta gli spazi e mette la freccia per il vertice tra le proteste locali: Mongiello gonfia la rete da sinistra con un gran fendente sul palo lungo e Morettini insacca una palla vagante su tiro di Sbarbati.