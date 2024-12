Chiesanuova ko ai supplementari. La Coppa Italia finisce all’Urbania

URBANIA1CHIESANUOVA0Dopo i tempi supplementari

URBANIA: Stafoggia, Scarcella, Antonucci, Dal Compare, Sarli (8’ 2st Lami), Paoli, Zingaretti (32’st Nunez), Carnesecchi, Rivi (14’ 1ts Sema), Farias (5’ts Franca), Catani. All. Lilli.

CHIESANUOVA: Fatone, Sfasciabasti, Carnevali (37’st Tempestilli), Russo (15’st Palladini), Canavessio, Monaco, Pasqui, Tanoni (3’ 2st Trabelsi), Sbarbati, Mongiello (40’st Vitucci), Bambozzi (26’st Priori). All. Mobili.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Reti: 3’ 1ts Catani.

Note: spettatori 800 circa; espulso Scarcella; ammoniti Sfasciabasti, Bambozzi, Catani, Franca; corner 5-4; recupero 1’ e 5’ +3’ e 2’.

Niente regalone sotto l’Albero. L’impresa di alzare per la prima volta la Coppa Italia di Eccellenza non è riuscita al Chiesanuova, battuto 1-0 dall’Urbania al "Bianchelli" di Senigallia. Tra debuttanti all’ultimo atto (il Chiesanuova aveva vinto quella di Promozione nel 2017), finisce dopo 130’ a riprova di come la sfida sia stata magari non bellissima ma assai equilibrata e combattuta. A deciderla la rete di Catani al 3’ del primo tempo supplementare, lasciato troppo solo dalla solitamente arcigna difesa di Mobili. Poi i durantini sono rimasti in 10, hanno sofferto fino all’ultimo secondo su alcune mischie ma hanno esultato. Onore ai vincitori, che nei 90’ avevano avuto le palle-gol più limpide, mentre il Chiesanuova ripenserà a qualche contropiede non sfruttato. Per il secondo anno di fila la finale è amara per le "nostre", nel 2023 la Maceratese si era arresa all’Osimana, ma l’annata del Chiesanuova resta da applausi.

Cronaca. Mobili sceglie Fatone tra i pali e abbassa l’under Sfasciabasti a terzino destro in un 4-2-3-1 che vede il più baby del team, Bambozzi, promosso dietro Sbarbati. La prima conclusione verso la porta è di Pasqui, sinistro dai 25 metri alto. Al 22’ Farias prova l’azione in solitaria, destro largo. La partita è un po’ bloccata, si gioca anche sugli errori altrui e nel finale meglio il Chiesanuova. Al 41’ ghiotta ripartenza 3vs3 e destro di Bambozzi debole. Nel recupero infine gran brivido da angolo, testa di Paoli e salvataggio sulla linea di Sbarbati.

Secondo tempo. L’Urbania prova a fare di più affidandosi a Zingaretti, tuttavia al 23’ rischia quando ancora in contropiede Carnevali mette dentro per Mongiello che non riesce a concludere. Debutta Palladini, poco dopo dentro il recuperato Nunez nell’Urbania e all’38’ proprio lui di testa non inquadra lo specchio da buona posizione. L’Urbania insiste, al 42’ palla in verticale per Sarli che entra in area e scarica il destro, attento Fatone che devia in corner.

Supplementari. Al 3’ cross dalla sinistra, Catani troppo solo da due passi fa 1-0. E’ una mazzata ma 5’ dopo il baby Scarcella viene espulso: Urbania in dieci. Il Chiesanuova allora crede nel pari, dando vita ad un secondo extratime generosamente all’attacco. Mancano però le forze e la lucidità. Canavessio diventa punta aggiunta, Sbarbati ci prova due volte, ma niente da fare. Proprio all’ultimo assalto quasi autogol dell’Urbania, poco dopo il triplice fischio e i durantini a fare festa.