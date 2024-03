Chiesanuova prova a inserirsi tra le litiganti. Due turni favorevoli, più ostici gli ultimi

Non è che tra i due litiganti sarà il terzo a godere? ’Sembra fantascienza ma siamo in Eccellenza’ c’era scritto nelle t-shirt celebrative del Chiesanuova dopo la storica promozione di due anni fa. E’ fantascienza o magari no, invece, la possibilità che i biancorossi possano addirittura vincere il campionato. Impossibile? Improbabile? Vediamo cosa dice il calendario. Va ricordato anzitutto che il team di Mobili è terzo con 45 punti, -2 dalla Civitanovese, -3 dal Montefano e +1 sull’Urbino. L’impressione è che, a quattro turni dalla fine, il Chiesanuova abbia le prossime due giornate più semplici, ma assai ostiche le ultime. Alla ripresa del 7 aprile, infatti, il Montefano dovrà vedersela con il forte Urbino e la Civitanovese sarà di scena a Tolentino che non può fare regali, mentre il Chiesanuova avrà un testa-coda a Campiglione contro il Monturano, penultimo. Il turno dopo vedrà proprio il big match tra Civitanovese e Montefano e se il Chiesanuova riuscisse a battere l’Osimana guadagnerebbe parecchio sulle antagoniste. Le sorti dei biancorossi potrebbero venir decise dalle pesaresi. La 29ª giornata prevede la gara interna con l’Urbino, poi l’ultimo turno ecco la trasferta a Montecchio contro una squadra che potrebbe essere in lizza per i playoff. Il Montefano invece finirà contro Colli che potrebbe essere retrocesso e poi in casa di un’Urbania forse già in vacanza. Motivazioni da verificare, potrebbero essere blande, per le ultime due avversarie della Civitanovese, prima impegnata a Campiglione e poi in casa con la Jesina.

Andrea Scoppa