Chiesanuova spreca. K Sport ancora imbattuto

Chiesanuova: Ajradinoski, Tempestilli, Carnevali, Russo, Canavessio, Tacconi, Pasqui, Tanoni, Sbarbati (40’st Vitucci), Mongiello, Perini (45’st Ciottilli). All.Mobili

K-Sport Montecchio: Cerretani, Calombo, Notariale, Dominici, Nobili, Carta, Sakaj (38’st Magnanelli), Torelli, Fiorani (32’st Peroni), Micchi (38’st Camarà), Gurini (25’st Di Pollina). All. Magi

Arbitro: Fermo di Torre Annunziata

Note: spettatori 350 circa; allontanato il team manager del Chiesanuova Bruni; ammoniti Mongiello, Tempestilli, Nobili, Carta, Torelli; corner 2-9; recupero 1’ e 3’

Il Chiesanuova torna a giocare da Chiesanuova e affronta alla pari la scatenata co-capolista K-Sport, ma il rigore calciato alto da Mongiello fa volare via le ultimissime speranze di un primato. Termina 0-0 l’incontro di cartello della 27° giornata ed è un pareggio giusto. I padroni di casa hanno sciupato un penalty al 45’, però gli ospiti hanno avuto un’occasionissima per tempo, sottoporta, entrambe sventate da un ottimo Ajradinoski.

La divisione della posta in palio dunque tiene tutto cristallizzato sul podio dell’Eccellenza. I pesaresi prolungano a 13 la serie di gare da imbattuti e continuano a condividere la vetta con la Maceratese, mentre il Chiesanuova rimane staccato di sei lunghezze ma avrà una partita in meno. E domenica andrà proprio al "Pino Brizi". L’allenatore Mobili ritrova Mongiello dopo la squalifica, non ce la fa Persiani, squadra con il 4-2-3-1 e il 2007 Perini dietro Sbarbati. Ospiti schierati da Magi con il 4-3-3, Carta davanti la difesa. La prima metà della frazione testimonia la grande attenzione tattica e forza difensiva delle duellanti, non a caso rispettivamente terza e miglior difesa del torneo.

Poi viene fuori il K-Sport. Al 22’ Micchi si accentra dalla sinistra e impegna Ajradinoski sul primo palo. Il 2005 si supera al 26’ quando Fiorani lavora bene spalle alla porta, assist a Gurini che da buona posizione calcia a botta sicura ma Ajradinoski gli nega il gol.

Nel finale ecco i padroni di casa. Al 39’ Mongiello per la volè di Sbarbati debole, poi al 44’ su spiovente dalla destra l’arbitro rileva un tocco di mano di Carta e concede il rigore. Va Mongiello e il capitano spara alto. Ripresa. Al 4’ sponda di Sbarbati per il baby Perini e tiro provvidenzialmente deviato in corner. A proposito di angoli, più tardi il K-Sport ne batte ben 4 di fila e al 21’, sull’ultimo, Ajradinoski è di nuovo prodigioso sullo shoot ravvicinato in mischia. Le squadre non si accontentano, tuttavia da lì in poi non creeranno più pericoli alla rivale e la gara si chiude con un pari senza reti.

Da sottolineare il fair play tra i giocatori.

Andrea Scoppa