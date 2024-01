"Chiesanuova umile, ma convinto di farcela"

La domenica dei sogni. Villa San Filippo sarà ancora una volta casa del Chiesanuova e mai come oggi centro dell’Eccellenza. Alle 15, infatti, sul sintetico sangiustese si gioca il big match del 18° turno, micidiale confronto tra le due co-capolista del massimo torneo marchigiano. Pareggiando mercoledì nel recupero di Urbino, la Civitanovese infatti si è messa a posto nel numero di gare ed ha raggiunto in vetta la rivelazione biancorossa. Entrambe a quota 30 punti e a caccia della lode per diventare padroni del campionato in solitario: chi la spunterà tra la formazione col miglior attacco e quella con la miglior difesa? Mister Mobili ha il vantaggio della rosa praticamente al completo, ritrovando Monteneri dopo la squalifica al centro della difesa. Da sempre specialista negli equilibri difensivi (e di recente nelle rimonte), guida il gruppo più prolifico con 25 centri e vedremo se anche oggi riproporrà uno schieramento con Defendi punta centrale e Sbarbati largo. Gli ospiti di Alfonsi, miglior difesa con sole 9 reti subite, invece si presentano con non poche assenze che potrebbero pesare sulla prestazione, mancheranno davanti Paolucci (stagione finita) e Spagna più i difensori Ballanti e De Vito. Alla vigilia di un match speciale per il presente, per la storia e forse per la crescita societaria, mister Mobili usa poche ma chiare parole: "Credo ci voglia equilibrio per poter riuscire a battere una squadra forte come la Civitanovese. Dobbiamo essere convinti di potercela fare perché loro, al di là di qualche assenza, sono sicuramente più preparati di noi a giocare queste partite e vantano una difesa a cui è assai difficile fare gol. Sarà importante mantenere le nostre caratteristiche e la nostra identità, non vanno assolutamente cambiate oggi". All’andata finì 1-0 a causa della sfortunata autorete di Dutto in pieno recupero.

Andrea Scoppa