Chiesanuova vola in finale. Sarà sfida con l’Urbania

MONTURANO CAMPIGLIONE

0

CHIESANUOVA

0

MONTURANO CAMPIGLIONE: Raccichini, De Carolis, Fabi (27’ st Rotondo), Piras, Ballanti (15’ st Palestini), Muzi, Natale (3’ st Morelli), Cisbani, Verini (27’ st Altobello), Emanuele Russo, Curzi (34’ st Santarelli). All. Martinelli.

CHIESANUOVA: Fatone, Ciottoli (23’ st Morettini), Carnevali, Tanoni, Tempestilli, Monaco, Pasqui (48’ pt Persiani), Pesaresi (33’ st Canavessio), Trabelsi (23’ st Priori), Mongiello, Perini. All. Mobili.

Arbitro: Latuga di Pesaro.

Note: ammoniti Verini, Perini, Muzi, Santarelli; Corner: 3-5; Recupero: 5’ pt - 4’st.

Continua il momento magico del Chiesanuova, che mentre in campionato vola al primo posto, in Coppa si aggiudica uno dei due pass a disposizione per la finale. I biancorossi stanno vivendo un fantastico avvio di stagione. Al Comunale di Monte Urano, i ragazzi di mister Roberto Mobili proteggono il doppio vantaggio acquisito nella sfida di andata, pareggiando a reti bianche contro il Monturano Campiglione. Leggero turnover da ambo le parti. I locali si affidano alla verve di Russo e Curzi, mentre gli ospiti rispondono con Mongiello e Trablesi. Primo tempo fatto di botta e risposta tra le formazioni, che non riescono però a sbloccare la gara. Ci prova per prima il Monturano con Russo, poi tocca agli ospiti, ma Raccichini sventa. Paura inoltre per uno scontro tra Pasqui e Muzi, sul finire della prima frazione, che costringe l’arbitro a fermare il gioco per alcuni minuti. Pasqui è stato portato all’ospedale di Fermo dove sono state escluse lesioni, ha riportato un taglio e gli sono stati applicati diversi punti di sutura. Nella ripresa è il Chiesanuova ad andare più vicino alla rete del vantaggio, con la conclusione da fuori di Carnevali, che scheggia la parte superiore della traversa. Il Monturano prova a riaccendere la sfida con qualche sostituzione, ma il Chiesanuova difende con ordine. A festeggiare è la squadra di Mobili, che in finale affronterà l’Urbania, per la prima storica finale di Coppa di Eccellenza, che potrebbe regalare il sogno della D.