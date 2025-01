Chiese chiuse dopo il terremoto: "Il Comune faccia chiarezza"

Il movimento cittadino Libera Voce di Montecassiano fa il punto sulla situazione dei luoghi di culto danneggiati dal sisma, che necessitano interventi da otto anni. "Gli edifici religiosi a oggi ancora non agibili, di proprietà della Diocesi di Macerata, sono la chiesa San Nicolò, dove interviene direttamente la Soprintendenza, i cui lavori restauratori sono in corso di ultimazione; Santa Croce il cui progetto, che prevede il miglioramento sismico della struttura ecclesiastica, è in fase di approvazione; Maria delle Grazie a Vissani, dove l’intervento è stato finanziato e il progetto è in fase di approvazione. Diverso il discorso per gli edifici religiosi di proprietà del Comune. Per la chiesa di Salimbeni, la somma richiesta per una futura riapertura dal Comune alla Regione per mezzo del decreto sisma è di 53mila euro, ma l’intervento a oggi non è stato ancora finanziato. Per il Sacrario in via Oberdan la cifra richiesta è pari a 42mila euro, ma anche in questo caso non risulta nessuna somma finanziata". Secondo Libera Voce le somme preventivate dall’amministrazione comunale sono "poco adeguate se considerate al netto d’Iva, con le spese tecniche e l’aumento dei costi dei materiali e della manodopera.Chiediamo all’amministrazione quali siano gli interventi programmati e le relative valutazioni dei costi – aggiunge il comitato –. Siamo dispiaciuti per non essere riusciti ad avere notizie certe sulla chiesa San Giacomo, che fu messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Nei prossimi giorni abbiamo in programma degli incontri con gli organi competenti".