Chiese ferite dal sisma, via ai sopralluoghi

di Paola Pagnanelli

Via ai sopralluoghi nelle chiese di Montecassiano, in vista dei lavori che consentiranno di riaprire quelle chiuse dopo il terremoto. Nei giorni scorsi, la Diocesi ha inviato i propri tecnici incaricati della redazione dei progetti di ristrutturazione. In particolare si tratta della chiesa di Santa Croce, un tempo edificio francescano, con splendidi altari e dipinti della fine del XVI secolo, il settecentesco oratorio dei Santi Filippo e Giacomo, sede delle confraternite, la chiesa rurale di Vissani, dedicata a Santa Maria delle Grazie e del martire San Clemente, e la chiesa di San Nicolò, gioiello medievale che custodisce i più antichi affreschi del territorio, su cui già la Sovrintendenza delle belle arti ha effettuato opere di messa in sicurezza. Nel dare la notizia, il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena ha espresso la soddisfazione per questo obiettivo, e a nome della collettività ha voluto ringraziare il vescovo Nazzareno Marconi e la Diocesi. "Da tempo stavano lavorando sul progetto per Vissani e Santa Croce – spiega il sindaco –, mentre di recente ci hanno detto che metteranno mano anche alla chiesetta di San Nicolò, che ha la campana più antica delle Marche ed è affrescata". Tra gli edifici su cui saranno investiti i nuovi finanziamenti pubblici, la più significativa è Santa Croce, "che fino a prima del terremoto era regolarmente utilizzata. A Vissani invece il recupero è importante perché quella comunità, dopo il sisma, non ha più un luogo di incontro. Per quello con l’amministrazione abbiamo scelto di riqualificare l’ex scuola e di farci l’asilo nido e il centro civico per la comunità. La chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, invece, è stata una sorpresa: l’edificio, in centro, era stato puntellato dopo le scosse e così è rimasto, senza che se ne parlasse più". In particolare per Vissani e Santa Croce, il sindaco si era confrontato più volte con il vescovo Marconi, che si era impegnato a fare il possibile. "Tra l’altro a Montecassiano sono stati danneggiati anche i pinnacoli del campanile della Collegiata. Sono stati messi in sicurezza dal Comune, e il progetto di recupero è stato inviato alla Sovrintendenza: appena arriverà la risposta, la Diocesi si è impegnata a occuparsi anche di quell’intervento". Per il momento non ci sono tempi già indicati, ma la speranza è di poter vedere entro un anno qualche cantiere.