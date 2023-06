Chiese un passaggio e poi aggredì l’automobilista: condannato

Dopo aver dato un passaggio a una coppia, ferma sul bordo della strada con una ragazzina, si era ritrovato derubato e aggredito. Per la brutta avventura capitata a un uomo di Sant’Elpidio a Mare, ieri è stato condannato per rapina un marocchino di 34 anni, Ayoub Saadi, residente a Civitanova.

Il fatto era avvenuto a Montecosaro il 18 luglio del lontano 2015. Passando in auto, l’uomo aveva visto i tre fare l’autostop e aveva deciso di dare loro un passaggio. Ma una volta a bordo, Saadi e la donna gli avevano preso due profumi e il cellulare dal sedile posteriore, dove erano appoggiati. L’elpidiense aveva provato a ribellarsi e a reclamare indietro le sue cose, ma era stato minacciato dal marocchino prima con una sbarra e poi con un mattone, mentre la donna e la ragazzina tentavano di trattenerlo. A un certo punto, dalla borsa della donna era caduto il telefonino e l’elpidiense aveva tentato di recuperarlo con uno scatto rapido. Ma Saadi si era avventato su di lui e lo aveva colpito con una bottiglia sul naso.

Dopo la denuncia della vittima della rapina, con le indagini si era arrivati ai due marocchini, processati per quell’episodio. Per la donna si è proceduto separatamente, e per lei la condanna è già diventata definitiva. Ieri mattina in tribunale a Macerata si è chiuso il processo anche per il marocchino. Il pubblico ministero Rita Barbieri ha chiesto dunque la condanna anche per lui, producendo tra l’altro alla corte la sentenza emessa nei confronti della donna. E come chiesto dalla procura, i giudici hanno condannato l’imputato a un anno e quattro mesi di reclusione, e ottocento euro di multa. Ora comunque lui, difeso dall’avvocato Giuseppe Roberto Caruana, potrà fare appello contro la sentenza di primo grado. La vittima della rapina ha confermato in aula l’accaduto, ma non si è costituito parte civile nel processo.

