Chiesto lo stato d’emergenza per il maltempo Sclavi: "I danni ammontano ad almeno 3 milioni"

"I danni causati dal maltempo ammontano ad almeno 3 milioni di euro". Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi fa una prima stima. Intanto è stato richiesto lo stato d’emergenza alla Regione e al governo. "Come sempre, nelle situazioni di crisi – ha proseguito il primo cittadino – la comunità tolentinate sa farsi valere e dimostra tutta la sua solidarietà, pronta a rimboccarsi le maniche e lavorare per tornare subito alla normalità. Dopo il nubifragio di mercoledì pomeriggio, ci siamo trovati con diversi allagamenti, frane, smottamenti, strade chiuse, case, garage e scantinati allagati. Ma i concittadini si sono subito attivati per risolvere le problematiche. Inoltre ringrazio personalmente e a nome dell’amministrazione tutti i componenti del Coc, i dipendenti comunali, l’ufficio lavori pubblici, gli agenti della polizia locale, il gruppo comunale di Protezione civile. Un pensiero di gratitudine lo rivolgiamo anche a vigili del fuoco, carabinieri e a tutte le forze dell’ordine, che sono state impegnate in diversi interventi e con più squadre. Poi tutto il Cosmari che, con operatori e mezzi, si è prodigato per la pulizia e la rimozione dei detriti, oltre a tutte le imprese private che abbiamo coinvolto per esserci di ausilio. Una grande dimostrazione corale di disponibilità e professionalità", conclude il sindaco.