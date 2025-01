"Chiesto un indennizzo legato all’alluvione"

"Abbiamo fatto una richiesta di indennizzo collegata ai rimborsi per fenomeni alluvionali, perché il crollo è capitato nel periodo delle piogge. Stiamo aspettando la risposta dal ministero". Sono le parole dell’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori, sul crollo della scalinata tra via Ettore Ricci e viale Carradori. "Al momento non abbiamo ancora un riscontro – continua –, siamo in attesa di capire se potremmo avere un indennizzo pubblico, perché la ricostruzione in questione è complessa e onerosa. Con le nostre risorse abbiamo messo in sicurezza l’area appena dopo il crollo, ma si tratta solo di un contenimento per evitare che il danno aumenti". E aggiunge: "Nell’ipotesi che l’indennizzo non ci venga riconosciuto, dovremmo provvedere con risorse interne e fare un’operazione di bilancio interno: in quel caso ragioneremo sulla spesa, che non poteva essere prevista in quanto si tratta di una situazione capitata e di emergenza, non un’opera pubblica programmata che rientra nel piano. In questo momento, però, non possiamo che attendere". Conclude poi l’assessore, sul malcontento dei cittadini: "Mi rendo conto che per gli utenti e per chi ci abita si tratta di un disagio, il lavoro però non è così facile perché nella scalinata c’era un vuoto consistente e non era presente una parete di contenimento invece necessaria. Il lavoro da fare è importante – conclude Marchiori –, ce la metteremo tutta".

Martina Di Marco