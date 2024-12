Chili di droga in casa: il 28enne ai domiciliari

Tredici chili di droga, tra hashish e marijuana, nascosti nel frigorifero, dentro a delle confezioni che simulavano snack, merendine, caramelle e tavolette di cioccolata. Convalidato l’arresto del 28enne, Ciro Brancaccio, disoccupato nato a Napoli e residente a Macerata. Il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere e il giudice Claudio Bonifazi ha disposto gli arresti domiciliari. Ieri si è svolta in tribunale a Macerata l’udienza di convalida dell’arresto. Il 28enne è difeso dall’avvocato Alessandro Moriconi. Il ragazzo era finito nei guai domenica nel corso di una operazione anti-droga eseguita dalla squadra mobile di Macerata. Il 28enne era stato intercettato da una squadra in borghese, che la aveva tenuto d’occhio e rintracciato sotto casa in seguito ad appostamenti e pedinamenti, che andavano avanti da diverso tempo. Gli agenti di polizia hanno rinvenuto nell’abitazione del 28enne, nascosti nel frigorifero della cucina, all’intero di confezioni con le scritte "Kinder Pinguì", "Haribo", "Lindt", per occultare al meglio la sostanza stupefacente, due chili e 450 grammi di marijuana, 59 involucri in plastica contenenti sei chili e 200 grammi circa di hashish, 79 involucri in plastica contenenti oltre quattro chili di hashish, due panetti di hashish del peso di quasi 200 grammi e una busta con dentro 26 grammi di hashish. Dopo l’arresto di domenica il ragazzo era stato rinchiuso nel carcere di Montacuto e ieri il giudice ha disposto per lui i domiciliari.

Chiara Marinelli