Chilo di hashish in casa, dopo l’arresto nei guai anche il socio

Dopo il 39enne finito nei guai per un chilo di hashish in casa, è stato denunciato anche un suo amico, un 31enne civitanovese. Nel corso dell’operazione della Guardia di finanza è emerso il probabile concorso del socio, e così il 31enne è stato denunciato. Il blitz nell’appartamento del 39enne, il cui arresto è stato convalidato l’altro ieri e per lui il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, era stato eseguito domenica all’ora di pranzo, con la partecipazioni di Hanima, il cane antidroga delle fiamme gialle. È stato proprio il suo fiuto a indirizzare i finanzieri a casa del sospettato che, fermato in strada, alla vista dei militari aveva mostrato un atteggiamento nervoso. Lui, dopo la convalida dell’arresto, è tornato in libertà, mentre nel corso del controllo è emerso il probabile concorso di un ulteriore soggetto, un 31enne anch’esso residente in città.