Chinenyeze in versione Simon,. Loeppky il peggiore

Chinenyeze 8: nel ko che non pregiudica ma certamente complica l’esperienza iridata della Lube, "Babar" gioca una partita d’esordio sontuosa. Alla Simon. Nei primi due set è semplicemente perfetto, 10 punti col 100% e termina con 21 (top scorer dei suoi) con 16/20. Anche lui è impreciso dai nove metri, 5 servizi, però fa 3 ace e aggiunge 2 muri.

Loeppky 5: il peggiore di Civitanova. Preferito nel sestetto base a Bottolo, il canadese non ne acchiappa una. In difficoltà in ricezione, produce solo 6 punti col 36% e non rientra per il tie-break.

Boninfante 6,5: non ha responsabilità nella sconfitta, il baby alzatore fa il suo anche se magari è meno brillante del solito. Troppi i 6 errori in battuta, bene a muro con 2 mattoncini.

Nikolov 6,5: al servizio è il più incisivo della Lube, 3 ace per lui e 23 servizi totali (5 sbagli). In attacco invece è un po’ discontinuo, unico a commettere 3 errori. Discreto in ricezione. Finisce con 18 punti e il 48% offensivo.

Lagumdzija 6-: sufficienza stiracchiata. Ne mette a terra 18 anche lui, in questo caso col 47%, crescendo dopo un primo parziale pessimo da 1/7. Come i compagni è fallace in battuta (5), piazza 2 ace ma si becca pure 4 muri, nessuno come lui. L’omologo Hajipour impressiona per le schiacciate potenti da opposto vecchio stampo e in un gran balzo va a impigliarsi col gomito sulla rete...

Podrascanin 6: prova senza acuti. L’esperto "Potke" ne piazza 6 col 50%, c’è a muro con 2 block.

Balaso 7-: in ricezione è l’unico a rispondere a dovere, patisce un po’ i colpi di Hajipour, comunque bene.

Bottolo 6: titolare dal 4° set, vola a muro, ma in ricezione non va affatto. Al servizio qualche alto e parecchi bassi (5 errori su 9 tentativi), esemplificati dall’epilogo del quarto parziale. Per lui 8 punti col 50% e 2 block.

Gargiulo, Orduna, Dirlic, Poriya ng.

Andrea Scoppa