Trappola di chiodi alle gomme per bloccare un tartufaio

Macerata, 17 ottobre 2025 – Avrebbe nascosto pericolose trappole chiodate tra la vegetazione di un terreno, provocando la foratura delle gomme di un’auto di un uomo, andato lì a cercare tartufi. Così è finito sotto accusa per i reati di getto pericoloso di cose e di danneggiamento Moreno Zamparini, 47enne che vive a Gagliole. I fatti erano avvenuti il 12 novembre 2022, in località Casette a Gagliole.

Secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, lungo la strada interpoderale che passa sui terreni gestiti dalla famiglia l’uomo avrebbe posizionato delle insidie: due lastre metalliche spesse circa un centimetro, sulle quali erano saldati rispettivamente quaranta e trentotto chiodi acuminati in acciaio. Tali manufatti erano stati nascosti tra la vegetazione e la fanghiglia del terreno. Sopra quelle trappole, la mattina dell’11 novembre 2022, era finito con la sua auto, una Fiat Panda, un uomo che era alla ricerca di tartufi.

I due, che si conoscevano, qualche giorno prima avevano avuto una discussione. Zamparini, infatti, secondo quanto denunciato dall’altro, lo avrebbe esortato con fare aggressivo ad andarsene da quel terreno. Dopo essere stato cacciato in malo modo, l’uomo aveva preferito andarsene e, nei giorni successivi, aveva fatto in modo di evitare incontri con Zamparini.

Dopo essersi accorto della foratura di tutte e quattro le gomme, il cercatore di tartufi era tornato nel punto in cui aveva forato e aveva trovato a terra le lastre metalliche. Per l’episodio delle gomme il 47enne è imputato anche del reato di danneggiamento. L’altro ieri in tribunale a Macerata si è svolta la prima udienza del processo, davanti al giudice Domenico Potetti. Il proprietario dell’auto danneggiata si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Francesco Copponi. L’imputato, che avrà modo di dare la sua versione dei fatti, è difeso dall’avvocato Gabriele Cofanelli. L’udienza è stata rinviata al 14 gennaio.