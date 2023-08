Chiude Calzedonia in centro a Macerata: è l’ennesima vetrina vuota

Macerata, 3 agosto 2023 – “Ed eccoci qua, il giorno che non volevamo arrivasse è arrivato. Dopo tanti anni la nostra avventura finisce qua". Uno dopo l’altro, i passanti si fermano a leggere il cartello appeso sulla vetrina, ormai vuota, del negozio di Calzedonia in via Lauri, nel cuore del centro storico: tutti sono increduli e dispiaciuti, "non è possibile", "ma che tristezza". Il punto vendita di via Lauri ha appena chiuso i battenti, come era stato anticipato dal Carlino qualche mese fa: resterà aperto il negozio Calzedonia al Val di Chienti, a Piediripa.

Da queste parti, è l’ennesimo posto con le serrande abbassate: moltissime le attività che hanno mollato o che si sono trasferite altrove negli ultimi tempi. C’è anche qualcuno che ha deciso di aprire dentro le mura, come Primadonna in corso Matteotti e la tabaccheria Marcatili in via Lauri, tanto per fare degli esempi, ma la morìa di negozi in centro è un fatto che salta agli occhi di cittadini e visitatori. "Un ringraziamento enorme va a tutta la nostra clientela che ci ha scelto per tutti questi anni – si legge ancora sul cartello appeso sulla vetrina di Calzedonia –. Non è proprio un addio ma un arrivederci, perché ci troverete nel punto vendita di Piediripa, al centro commerciale Val di Chienti. Saremo felici di accogliervi e servirvi come abbiamo fatto finora. Un abbraccio a tutti e a presto". La titolare di Calzedonia, Letizia Bartolacci, ha iniziato a lavorare in centro nel 1994, quando il negozio si trovava nell’edificio accanto, poi nel 2002 aveva aperto lì dov’è rimasta fino a pochi giorni fa.

Il dispiacere è immenso, ma non c’era altra scelta: "Un’attività con un marchio come questo deve essere posizionata dove c’è un flusso continuo di gente – aveva spiegato Bartolacci –. Un grande dispiacere a livello umano, conosco i clienti e ho dedicato la vita a questo posto. Sono in via Lauri fin da giovane, il problema è che intorno a me adesso c’è il deserto", aveva aggiunto, spiegando che invece una volta, anni fa, "fuori dal negozio c’era la fila". Tra le chiusure più recenti in centro, basta ricordare Fantasia, negozio di abbigliamento per bambini, la pizzeria Nene in piazza Annessione, l’edicola in corso della Repubblica e, poco più avanti, l’ottica Martinelli (di cui resta aperto il punto vendita in via Roma).

Nella sola via Lauri, Carpisa, il bar La Tazza d’oro, l’edicola a fianco, la gioielleria 18 Karati e la pizzeria Stella nella piazzetta XXX Aprile, davanti la chiesa di San Giorgio. In corso Cavour, poi, nei giorni scorsi ha chiuso definitivamente "Punto Sport" di Maurizio Vallesi, che ne aveva annunciato lo stop qualche mese fa: il titolare se ne va in pensione e non ha trovato nessuno disposto a rilevare l’attività, punto di riferimento per gli appassionati di sport. "In tanti preferiscono la disoccupazione ai rischi della partita Iva", la considerazione amara di Vallesi quando aveva preso la decisione di chiudere.