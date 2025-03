Chiude dopo 33 anni il ristorante "Taverna Tre Corone"

Potenza Picena, 5 marzo 2025 – La fine di un’era. Dopo 33 anni ha chiuso il ristorante “Tre Corone” di Porto Potenza. E i titolari Fabio Borroni e Augusta Morgoni possono godersi la meritata pensione. Dopo oltre un trentennio di attività tira giù quindi la serranda il ristorante “Taverna Tre Corone”, uno dei locali storici e tra i più apprezzati della riviera portopotentina. I proprietari hanno voluto ringraziare i clienti più affezionati e il personale con un buffet conviviale in cui si sono rincorsi ricordi e aneddoti di quasi sette lustri di servizio al pubblico, in un’atmosfera piacevole. Non senza un pizzico di nostalgia. Anche il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini ha voluto portare il proprio saluto a Fabio ed Augusta con l’augurio di godere al meglio della più che meritata pensione. Dopo oltre dieci anni di gestione come titolari del mitico “Black Cat Pub” a Civitanova, il 21 giugno 1992 hanno aperto le “Tre Corone” che sin da subito si è affermato come ristorante di pesce e di piatti della tradizione maceratese. Fabio, inoltre, è stato tra i fondatori dell’Ara, l’Associazione ristoratori e albergatori di Potenza Picena e, nel 2014, ha partecipato all’Expo di Milano nella sede delle Regione Marche a Brera. “Siamo commossi dalle tantissime manifestazioni di affetto – hanno detto i titolari –, è stato un percorso talvolta faticoso ma bello e gratificante, soprattutto sotto l’aspetto umano. Vogliamo ringraziare di cuore i nostri clienti, molti dei quali ormai diventati amici, e tutti i dipendenti che ci hanno affiancato in questi anni”. Tantissimi i messaggi per Borroni e Morgoni, che sono rimasti nel cuore delle persone al timone di entrambi i locali, sia il Black Cat a Civitanova che le “Tre Corone” a Porto Potenza; c’è chi ricorda le cene prima di andare in discoteca, chi le serate insieme e chi l’immancabile sorriso della coppia di titolari. L’augurio unanime è che ora possano godersi il meritato riposo, dopo tanti anni a lavoro. “Buona pensione e complimenti per la vostra carriera”, è il pensiero di tutti. Un pezzo di storia che se ne va per la città di Potenza Picena, trattandosi di un pilastro della ristorazione sul territorio.