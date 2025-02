Chiude il bar La pizzetta: "Servono nuove attività per rilanciare i borghi"

Chiude i battenti il bar "La pizzetta", per anni cuore di Sefro. "Le chiusure del bar e del forno della famiglia Biordi rappresentano una ferita profonda per la comunità. Sono il simbolo di una crisi economica che non risparmia i piccoli borghi, dove la mancanza di investimenti e lo spopolamento rendono sempre più difficile la sopravvivenza delle attività commerciali" sono le parole piene di amarezza del sindaco di Sefro Pietro Tapanelli. "Come amministrazione – ha aggiunto –, cerchiamo di sostenere le attività, ma da soli non abbiamo strumenti idonei".

Le recenti chiusure hanno suscitato tristezza e preoccupazione tra i residenti. Il bar e il forno lasciano un vuoto nel tessuto sociale del paese. Massimo Midei ha gestito La pizzetta per 19 anni, e quello era più di un semplice locale, era un luogo di incontro, un punto di riferimento per gli anziani ma anche per i giovani. Il sindaco Tapanelli ha lasciato un messaggio di speranza: "Mi auguro che qualcuno con spirito imprenditoriale raccolga il testimone, aprendo nuove attività. Sarebbe un’opportunità straordinaria per la comunità, per rivitalizzare il centro e incentivare l’imprenditoria giovanile, creando opportunità di lavoro e sviluppo".