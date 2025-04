Chiude il Black & White, il locale del barman campione del mondo

Un’altra saracinesca abbassata in una delle principali vie del commercio di Macerata. Da qualche giorno, infatti, in corso Cavour ha chiuso i battenti il cocktail bar "Black & White". Sulla vetrina del locale, ora finito in affitto, è comparso un messaggio con il quale il titolare Jorge Alberto Soratti "saluta tutti i suoi clienti e ringrazia ogni singola persona che è passata di qui in questi meravigliosi diciotto anni". Cala così il sipario su una delle attività simbolo di corso Cavour, attività portata avanti da un barman di fama internazionale, visto che Soratti ha ottenuto nel tempo diversi successi, tra i quali il titolo di campione del mondo Iba (International bartender association). Nel 2022 Soratti aveva avuto anche il riconoscimento di console dell’ospitalità italiana.