Chiude il campo container, ragazzi nello Studentato

Chiude a fine mese il campo container "Le Cortine", a Camerino. A dare l’annuncio, in una nota congiunta, Comune, Unicam e Erdis. Utilizzato fino ad oggi per ospitare gli studenti dell’università coinvolti negli eventi sismici del 2016, sarà chiuso il 31 luglio, data che coincide con il termine del periodo di erogazione del servizio alloggio per l’anno accademico 20222023. "L’Erdis ha già avviato, a febbraio, la ricollocazione degli studenti alloggiati nel campo container nel nuovo Studentato Next Generation, struttura abitativa di recente ristrutturazione, nel centro di Camerino e che conta 127 posti letto – spiegano –. Alla data odierna, il campo container ospita ancora 22 studenti e le nostre amministrazioni sono disponibili per dare le opportune risposte al fine di trovare loro una adeguata sistemazione. Va segnalato che grazie all’avanzare dell’opera di ricostruzione, in questi ultimi mesi alcune abitazioni sono ritornate agibili, garantendo ulteriori alloggi agli studenti".