Chiude il nido Arcobaleno: "Un disagio per le famiglie"

Per un nuovo asilo che viene inaugurato ce n’è un altro che viene chiuso, a dimostrazione che i bambini in città probabilmente non sono poi così numerosi da dover tenere in piedi tante strutture. A sollevare la questione è il consigliere Maurizio Del Gobbo (Pd) che ha presentato un’interrogazione in cui chiede all’amministrazione di chiarire come mai si è chiuso il nido Arcobaleno di via Gasparri (nel quartiere San Francesco), dirottando i bambini nella nuova struttura di Sforzacosta, recentemente inaugurata dalla Andrea Bocelli Foundation. "I nidi d’infanzia comunali erano sei: Topolino (via Cassiano da Fabriano), Villa Cozza (via Gigli), Mi e Ma (via Tibaldi), Gian Burrasca (condtrada Vallebona), Aquilone (via Eustacchio) e Arcobaleno (via Gasparri) – spiega Del Gobbo –, ma di recente l’amministrazione comunale ha ritenuto improvvisamente – e ad anno iniziato – di dover sopprimere il nido Arcobaleno, una situazione che sarebbe stata affrontata anche in occasione di una riunione – tenutasi verso la metà di dicembre nei locali dell’asilo – alla quale avrebbero partecipato il personale della struttura e i genitori dei bambini". Il nido attualmente accoglie 19 bambini e vi lavorano cinque persone, tre educatrici, un’operatrice e una cuoca. "Si è appreso che i bambini verranno trasferiti al nuovo polo per l’infanzia realizzato a Sforzacosta, con disagi per le relative famiglie derivanti dalla distanza dalle proprie abitazioni e dagli orari di lavoro (anche in considerazione delle file che si creano al passaggio a livello di via Roma)", incalza Del Gobbo. Il consigliere chiede quindi spiegazioni alla giunta sulle "motivazioni che hanno portato alla chiusura del nido Arcobaleno, dove verranno collocate le persone che vi lavorano, come verranno collocate in graduatoria le famiglie che eventualmente, per motivi personali, dovranno rifiutare il trasferimento e quante sono le iscrizioni per il nido d’infanzia nell’Hub Educativo di Sforzacosta".