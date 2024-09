Chiude il parcheggio della scuola

Proseguono le operazioni di trasloco degli arredi delle medie "Dante Alighieri" (istituto comprensivo Don Bosco) di Tolentino negli ex licei. Come ricordato nei giorni scorsi, dall’11 settembre, quando suonerà la prima campanella, gli studenti della scuola secondaria di primo grado Alighieri faranno lezione nella sede degli ex licei (conosciuta anche come ex orfanotrofio), lasciando il plesso Don Bosco. Il Comune, con l’occasione, ricorda anche un’altra importante novità: "Da lunedì 9 settembre il parcheggio interno, attualmente accessibile dai residenti e non solo, sarà chiuso e sarà a disposizione solo ed esclusivamente della scuola". Un parcheggio che, alla luce della scarsità di posti auto in centro storico per i tanti cantieri di ricostruzione post sisma, faceva molto comodo. Intanto sono stati eseguiti lavori di sistemazione negli spazi degli ex licei per ospitare al meglio gli studenti delle medie, con ingresso da via Tambroni. Questo trasferimento è propedeutico all’apertura del cantiere per la ristrutturazione del villaggio scolastico Don Bosco. "Il sindaco Mauro Sclavi, l’assessore all’istruzione Elena Lucaroni, il consigliere delegato Fabio Montemarani e l’amministrazione tutta – spiegano dal Comune – stanno seguendo costantemente la questione e ringraziano per la collaborazione la dirigente scolastica e gli uffici (tecnico, lavori pubblici e manutenzioni) dell’ente, oltre al personale scolastico. Tutti stanno lavorando per consentire di avere spazi sicuri e funzionali per la ripresa della scuola".