Chiude "La casa dei bambini". Ultimo giorno per l’asilo privato, i piccoli dirottati in altre sedi

Ultimo giorno di scuola all’asilo "La casa dei bambini" di via Dei Velini. Come era stato annunciato da alcuni genitori nelle scorse settimane, la struttura privata 0-6 anni gestita dalla cooperativa Prisma oggi chiuderà i battenti, perché i costi di gestione sono diventati troppo alti, rispetto al numero di bambini accolti che, invece, è in calo. La notizia era piombata, come una doccia fredda addosso alle 14 famiglie che avevano iscritto i loro figli all’asilo, solo lo scorso 2 gennaio nel corso di una riunione online durante la quale i responsabili della cooperativa avevano annunciato che per continuare a sostenere i costi di gestione, fino a giugno, erano necessari almeno 20mila euro. Una cifra troppo impegnativa che la cooperativa non riusciva a sostenere, da qui l’appello alle famiglie nel cercare qualche privato o mecenate che potesse contribuire alle spese per mantenere in vita la struttura. Una ricerca che, però, non ha dato nessun risultato visto che è stata confermata la chiusura dell’asilo al 31 gennaio. Nel frattempo alcune famiglie hanno pensato bene di organizzarsi, trovando posto in altri asili cittadini, mentre per chi non ci è riuscito la cooperativa ha messo a disposizione i posti liberi presenti in altre due strutture private gestite dalla Prisma, che si trovano a Passo di Treia e Monte San Giusto. Con tutti i disagi che questo comporta, quantomeno negli spostamenti da una zona all’altra. "La casa dei bambini" si trovava, fino allo scorso anno a Colleverde, poi da settembre il trasloco nei locali di via Dei Velini che, purtroppo, da domani torneranno a essere vuoti. Dalla cooperativa nessun accenno alla possibilità che, nel caso si trovassero nuovi fondi per la gestione, con il prossimo anno scolastico la struttura possa essere riaperta.