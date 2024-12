Chiude la storica "Pizzeria Daniele"

Da ieri sera rimarrà per sempre abbassata la serranda della mitica "Pizzeria Daniele" di via Mazzini, un’istituzione che con la sua pizza ha sfamato diverse generazioni di portorecanatesi (e non solo) per oltre 50 anni. In origine era solo al rosmarino o alla cipolla, oppure margherita. Ma è bastato poco per far sì che fosse considerata la migliore di Porto Recanati.

Fino all’altro giorno, quando i due titolari e fratelli Alessandro e Giovanni Serenelli (56 e 54 anni) hanno deciso di chiudere quell’attività tanto amata, soprannominata affettuosamente "Da Succhio", aperta dai loro genitori Daniele Serenelli e Renata Scocco nel lontano 1970. E come non farlo se non con una grande festa e un brindisi finale, con i clienti di una vita. "All’inizio l’attività si chiamava Pizzeria e Rosticceria da Renata, visto che fu mamma a creare la ricetta della nostra pizza – spiega Giovanni –. Ai tempi non era come oggi, la pizza non si mangiava a cena ma solo a colazione o merenda ed era rigorosamente con la cipolla, rosmarino o margherita, al massimo si aggiungevano carciofi e funghi sott’olio. Poi nel 2000 abbiamo deciso di togliere la rosticceria per concentrarci sulla pizza, dato che ne vendevamo a iosa. Da lì, sono nati tutti gli altri gusti più moderni".

D’altronde il segreto è sempre stato quello di proporre la pizza di una volta, che oggi quasi nessuno fa più. "Il procedimento e la ricette sono le stesse usate dai nostri genitori, ossia stendere l’impasto a mano e dopo con il mattarello – racconta Alessandro –. E probabilmente questa autenticità ci è stata sempre riconosciuta. Io e mio fratello ci siamo cresciuti qua dentro: avevo una manciata di anni quando incartavo le pizze per i nostri clienti. Però, dopo tantissimo tempo e mille sacrifici, c’era voglia di cambiamento. Comunque questo momento sarebbe prima o poi arrivato".

Ora l’unica certezza è che la pizzeria non avrà altra gestione e chiuderà i battenti. "Ci erano arrivate proposte per cedere l’attività ma abbiamo rifiutato – ammettono Giovanni e Alessandro –. Ancora siamo giovani per la pensione e qualcosa ci inventeremo. Intanto è giusto prendersi un po’ di tempo per noi stessi".