Chiude la tabaccheria di via Gramsci: "Ventotto anni senza un giorno di ferie"

Un altro negozio del centro storico di Tolentino chiude i battenti. Dopo ventotto anni, Nando Saltalamacchia e la moglie Umbertina Domizi, da sempre dietro al bancone con il sorriso, hanno deciso di lasciare la tabaccheria, con edicola e ricevitoria, di via Gramsci (vicino al teatro Vaccaj e alla scuola Don Bosco). Saranno aperti fino al 24 dicembre, la vigilia di Natale. Un’attività fiorente, che però ora deve fare i conti con più fattori. "Oltre ad aver raggiunto ormai l’età della pensione – spiega Nando –, ogni nove anni bisogna rinnovare la licenza dei tabacchi. E questo ha un costo. A ciò, si aggiunge il fatto che presto dovremmo spostarci da qui per i lavori di demolizione e ricostruzione post-sisma. Un trasferimento che dovrebbe anche rispettare la distanza minima tra attività dello stesso tipo. Tra poco ho 69 anni e ricominciare da zero, con nuove spese e nuovi arredi, non è il caso. Quindi, con dispiacere, chiudiamo ma portiamo nel cuore tutte le persone che ci sono state vicino in questi lunghi anni. Li ringraziamo. Non ho mai fatto un giorno di ferie; nei festivi, anche solo per mezza giornata, sono stato aperto per dare un servizio. Una cortesia reciproca, mi sembrava giusto così anche per andare incontro alle esigenze della gente". Centinaia i messaggi di affetto da parte dei concittadini verso la coppia (insieme nella vita da 43 anni). "Tanti auguri per questo nuovo capitolo della vostra vita e grazie per il servizio che avete offerto alla comunità", è il pensiero della città per Nando e sua moglie.