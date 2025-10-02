Chiude l’alimentari di Daniela e Giuseppe: "Si andava avanti anche con tre clienti"

Oltre 60 anni di attività e di contatto con clienti e prodotti locali: punto di riferimento a Villa Potenza, l’alimentari di Daniela Calzolari e Giuseppe Medico (nella foto) chiude per pensionamento. "Dai suoi genitori, nel 1974 la licenza è stata intestata a nome di mio marito – racconta Daniela – prolungando la storia dell’alimentari che è durata più di 60 anni. Oltre al lavoro in sè, abbiamo fatto una splendida esperienza di vita, resistendo ai cambiamenti e all’arrivo dei supermercati. Quando questi iniziarono a prendere piede eravamo rimasti con tre o quattro clienti affezionati, ma non ci siamo mai scoraggiati: soprattutto mio marito Giuseppe è sempre stato del parere che sarebbero tornati tutti. Cosa che è successa, e ci ha permesso di investire sempre di più sul buon lavoro e sulla qualità dei prodotti".

Un’offerta alimentare che prediligeva prodotti italiani e locali, dalle zone di montagna alle terre dei contadini marchigiani. "Fino alla scorsa settimana, partivamo la domenica per andare a prendere il ciauscolo in montagna, passando tra Sarnano, Monte San Martino e Monte Cavallo. Abbiamo sempre creduto molto nei nostri prodotti e nel contatto diretto con i contadini per sceglierne di buoni e particolari, prediligendo quelli italiani e soprattutto locali. Abbiamo poi puntato ad avere solo prodotti di stagione: ci siamo accorti di quante persone, anche nostri coetanei, non conoscessero più la stagionalità di frutta e verdura, abituati a trovare tutto e sempre al supermercato. Anche per questo le persone apprezzano piccole realtà come la nostra".

Accanto alla parte lavorativa, il negozio di alimentari si è rivelato una fondamentale culla di crescita della famiglia e legami con la clientela, instaurati nel corso del tempo. Spiega Calzolari: "Questo lavoro mi ha permesso di rimanere accanto alle mie figlie, cresciute entrambe in quelle mura, e di sentirci sempre uniti. Il negozio, pur essendo piccolo, ha visto tante persone passare e il nostro nucleo affettivo crescere, e siamo profondamente grati per questo. Ciò che porto nel cuore è che ho lavorato per far sentire i miei clienti parte della nostra famiglia – continua Calzolari –: ci siamo confrontati e abbiamo condiviso momenti di sofferenza e gioia. L’intenzione era sempre quella di aiutarsi a vicenda ed essere presenti, anche con le persone anziane. Questo intreccio di legami ho paura che mi mancherà più di tutto".

"L’importante per me è stato trattare tutti allo stesso modo, indipendentemente da quello che compravano – conclude Daniela –. I soldi sono tutti uguali, così come le persone che vanno trattate con rispetto".