Chiude l’edicola di Fontespina

Cartello "Vendesi" per la storica "Edicola ed...Oltre" di Fontespina, la cui licenza risale agli anni Cinquanta. È tuttora operativa al solito posto in via Cristoforo Colombo, 352 (statale Adriatica) al centro del quartiere, di fronte all’altrettanto ex-storico caffè liberty, che fece tanto furore prima della guerra.

L’attuale gestore, Giuseppe Salciccia, coadiuvato dalla consorte, intrattiene il colloquio quotidiano con i lettori del Carlino e delle altre testate da ben 22 anni.

Come per altre edicole cittadine, avvicinandosi alla pensione, si pensa a cedere il passo a forze giovani, che abbiano voglia di rilevare, proseguire e magari ingrandire e sviluppare, perché il posto è strategico.

Il cartello riporta anche il recapito per i contatti. C’è solo da augurare che la staffetta riesca e che non accada come per l’edicola in piazza XX Settembre, che ha chiuso i battenti, lasciando al momento la città priva di un luogo di ritrovo abituale nei giorni feriali come festivi. Lo stesso è per Fontespina, che è stata sempre meta per residenti, bagnanti e turisti da oltre 70 anni. Per chi ha il gusto di un lavoro in proprio a contatto con la gente è l’ideale.

Ennio Ercoli