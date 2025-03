Chiude l’isola ecologica a Piediripa. Disagi e rabbia tra i residenti: "Ci considerano frazione di serie B"

La chiusura dell’isola ecologica annunciata dal Cosmari alimenta rabbia e indignazione a Piediripa e la sensazione è che questi sentimenti non andranno certo a diminuire tra i residenti visto che i disagi si protrarranno a lungo. Lo stop è previsto da lunedi. Fabrizio Principi sbotta. "A parte il fatto che la notizia è stata minimizzata in modo incredibile dal Cosmari – sottolinea –, per Piediripa si tratta di una grossa mancanza di rispetto. Oltretutto viene aumentata la Tari e nel frattempo vengono diminuiti i servizi ai cittadini. Blarasin (consigliere comunale di Fratelli d’Italia; ndr) ha preso in giro tutti i residenti perché la proroga doveva servire per trovare il nuovo sito ed è folle pensare che a Piediripa non ci sia un’area idonea".

Secondo Principi "per chi conosce il Cosmari è l’ennesimo segnale del decadimento nella gestione che ormai vede alla guida persone con poca competenza. Siamo sicuri che la chiudono perché non è a norma? O il problema è che sono in piena sofferenza?". Principi evidenzia un rischio all’orizzonte: "Non vorrei che senza l’area ad hoc le persone finiscano con l’arrangiarsi alla meglio lasciando rifiuti ingombranti in prossimità dei normali cassonetti, generando degrado. E mi auguro di non rivedere frigoriferi e persino cucine gettate in prossimità del fiume Chienti come ho più volte denunciato in passato. Infine mi chiedo: ma se il Cosmari è sovra comunale, perché obbligano gli abitanti di Piediripa ad arrivare a Fontescodella quando è ben più vicina l’isola ecologica nella zona industriale di Corridonia?".

Anna Siroti rincara la dose: "Siamo tutti molto preoccupati. Ho amici a Piediripa che hanno il giardino, l’orto e sono anziani, come faranno ora? Per un anziano non è così semplice arrivare a Fontescodella. Erano state raccolte oltre 500 firme e ancora una volta la popolazione di Piediripa non è stata ascoltata. E quali spiegazioni sono state date?". La Siroti insiste sulla "storica scarsa attenzione" nei confronti della farzione di Piediripa.

"Questa frazione ribolle di attività commerciali – conclude –, fornisce tanto alle casse del Comune, ma siamo trattati comeome cittadini di serie B. Basti pensare alla viabilità o ai marciapiedi rifatti con qualità scadente che si sbriciolano. Negli ultimi mesi abbiamo avuto perdite di acqua e pure quelle più pericolose di gas, cos’altro deve accadere a Piediripa?".