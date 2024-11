Chiude l’isola ecologica: "Piediripa è dimenticata. Un altro taglio dei servizi"

La chiusura dell’isola ecologica di Piediripa dal primo dicembre è suonata come l’ennesima mazzata per gli abitanti della frazione, ormai tra l’esasperato e il rassegnato. Un altro duro colpo in pochi mesi dopo la pericolosa fuga di gas; un incendio; variazioni del trasporto pubblico urbano. I componenti di minoranza del Consiglio di Quartiere sbottano e lo fanno, uniti, con una nota. "La frazione sud di Macerata, ben lungi dal ricevere le attenzioni da tempo richieste a gran voce (opere viarie, pulizia del greto del Chienti...) – spiegano – si ritrova al centro dell’ennesimo taglio di servizi. Dal primo dicembre l’isola ecologica in via Volturno sarà chiusa come già accaduto per Villa Potenza. La struttura non è a norma e l’assessora Laviano ci dice che in cambio quella di Fontescodella sarà aperta fino alle 18. Un quartiere che ancora aspetta i risultati delle analisi dell’Arpam all’indomani dell’incendio al capannone Angeletti, è disilluso e comincia a non porsi più domande, ben sapendo che resterebbero comunque senza risposta (come per le 250 firme sul ripristino delle corse degli autobus; ndr). ’L’isola ecologica fa capo al Cosmari’ ci si sente rispondere dagli esponenti della maggioranza, come se il Cosmari non abbia, tra i suoi soci, il Comune. Cosmari che è anche totalmente a governo di destra. D’altra parte è lo stesso Cosmari che, nel quartiere provvede con tutta calma alla raccolta dei sacchetti della differenziata, spesso fin nel primo pomeriggio, lasciando un panorama delle vie di Piediripa simile a quello di realtà non proprio modello. Così, dopo la soppressione delle corse degli autobus nelle vie interne ad opera dell’Apm (altra partecipata dal Comune con una quota che va oltre il 90%), agli anziani di Piediripa non resterà che caricarsi in spalla certi rifiuti, magari i tagli delle siepi domestiche e avviarsi verso Fontescodella. Sperando che almeno quella, il Cosmari, la mantenga a norma e che, nel frattempo, la ventilata realizzazione dell’ennesimo centro commerciale, consenta di giungere in tempi ragionevoli al traguardo".

Andrea Scoppa