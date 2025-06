Chiude l’ultima banca, presidio del Pd: "Declino del centro"

A seguito della chiusura definitiva dell’unica filiale bancaria di Potenza Picena, avvenuta appena pochi giorni fa, il Partito democratico locale ha organizzato per oggi alle 18.30 un presidio di sensibilizzazione in piazza Matteotti. "La scomparsa – dicono i dem attraverso una nota – delle attività bancarie nel capoluogo, fatto inedito, rappresenta non solo un ulteriore disagio per i cittadini ma segna una nuova tappa del progressivo declino del centro storico, tra residenti in calo, attività commerciali in sofferenza, servizi in progressiva erosione e mancanza di una chiara strategia di sviluppo".